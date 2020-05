L’OMS appelle Pékin à l’inviter pour enquêter sur les origines du coronavirus

L’organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé un appel aux autorités chinoises. Dans une déclaration, son porte-parole a souhaité que Pékin l’associe à l’enquête sur les origines du coronavirus.

Le débat sur l’origine du coronavirus n’est pas à son terme. Vendredi, l’OMS a appelé la Chine à l’inviter pour participer aux enquêtes sur les origines animales du virus qui a affecté plus de trois millions de personnes dans le monde. « L’OMS souhaiterait travailler avec des partenaires internationaux et, à l’invitation du gouvernement chinois, participer à l’enquête sur les origines animales« , a indiqué un porte-parole de l’organisation, Tarik Jasarevic, à l’AFP.

L’institution sise à Genève « croyait savoir qu’un certain nombre d’études visant à mieux comprendre l’origine de l’épidémie en Chine sont actuellement en cours ou prévues« . Cette position de l’OMS s’inscrit dans la logique de la transparence recherchée, notamment sur la cause réelle du virus.

Les Etats-Unis ont indiqué récemment avoir la certitude que le coronavirus provenait d’un laboratoire hautement sensible de Wuhan, et non d’un marché local d’animaux. Des déclarations encombrantes pour Pékin qui avait démenti avoir connaissance de l’origine du virus. Jugée trop proche de la Chine et de mauvaise gestion, l’OMS a vu son financement suspendu par Donald Trump qui accuse la Chine d’avoir caché des informations.