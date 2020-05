L’Olympique de Marseille exclu de la prochaine Ligue des Champions ?

Alors que des doutes planent sur l’OM version 2020/2021, Jacques-Henri Eyraud a profité d’une réunion avec quelques supporters phocéens pour faire le point. Pour le Président de l’Olympique de Marseille, le club ne sera pas exclu de la prochaine LdC.

Déjà épinglé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, l’Olympique de Marseille s’est retrouvé devant la remise en cause de sa belle performance à cause de ses finances. En effet, le club phocéen est dans une situation économique extrêmement compliquée. Des informations sur une possible vente du club se succèdent ces dernières semaines.

Pour élucider ces rumeurs, Jacques-Henri Eyraud a indiqué, lors d’une visioconférence avec une cinquantaine de supporters, que le fair-play financier ne pourrait pas exclure l’OM de la Ligue des Champions, la saison prochaine. «Les sanctions peuvent aller jusqu’à une sanction touchant notre participation aux championnats européens pour la saison 2021-22, pas pour la prochaine», a-t-il indiqué dans des propos relayés par 20 Minutes.

Le Président du club phocéen a, en revanche, admis qu’il pourrait écoper d’une amende : « Il faut être confiants, mais si on est sanctionnés, on ne serait pas le premier club à l’être », a-t-il ajouté. Durant cet échange, le dirigeant phocéen aurait ainsi assuré à ses interlocuteurs que « l’OM n’a pas un euro de dettes ».

Même si Jacques Henri Eyraud a démenti ces rumeurs, elles sont pourtant à prendre avec un certain crédit. Arrivé sur la Canebière l’été dernier, le coach portugais a réussi l’exploit de qualifier l’Olympique de Marseille pour la prochaine Ligue des Champions. Mais maintenant, André Villas-Boas ne veut plus revivre une saison à l’arrachée. Le technicien portugais avait dédié cette seconde place de Ligue 1 à Pape Diouf.