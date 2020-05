Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo : Jurgen Klopp désigne le meilleur

L’éternel comparaison entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo est toujours d’actualité, même en cette période de confinement. Le dernier à l’avoir évoquée est l’actuel entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp.

C’est le sujet qui fait débat dans le monde du foot : qui est le plus fort ? Ronaldo ou Messi ? Personne n’est d’accord, et chacun y va de ses propres arguments pour placer son idole en haut du classement ! Entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp est aussi invité à donner sa préférence entre les deux superstars. Pour le technicien allemand, le capitaine du Barça est au dessus de tous, même si la star de la Juventus est un joueur extraordinaire. « Pour moi, Messi est le meilleur, mais je ne pourrais pas admirer Cristiano Ronaldo plus que je le fais actuellement« , a confié Klopp pour la chaîne Youtube ‘Freekickerz’. Puis de donner les raisons qui ont milité pour ce choix : « L’explication est la suivante: nous avons déjà joué contre lui et c’est presque impossible de défendre contre lui. Mais Messi a des besoins physiques plus bas depuis sa naissance« .

Le coach des Champions d’Europe en titre considère que, s’il pouvait façonner un joueur parfait, ce dernier aurait « la taille de Cristiano Ronaldo, il pourrait sauter aussi haut et courir aussi vite que lui« , ainsi que sa mentalité de « gagnant« . « Ce serait absolument parfait et professionnel. Il ne pourrait pas être meilleur« . « Messi, en revanche, fait en sorte que tout semble si simple. (…) Les deux ont laissé leurs empreintes pendant longtemps. Il y a aussi des joueurs plus jeunes qui ont un potentiel similaire, mais faire cela pendant autant de temps est incroyable« , a-t-il conclu.