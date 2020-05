Lionel Messi : « le coronavirus me frustre énormément »

A l’instar des autres footballeurs de la planète, Lionel Messi a aussi souffert de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. Le capitaine du Barça a reconnu avoir été « frustré » par ce fléau qui a paralysé le football pendant plusieurs mois.

Visiblement affecté par le coronavirus, Lionel Messi multiplie ces dernières semaines les sorties médiatiques pour donner son avis sur cette pandémie mondiale qui a fait près d’un demi-million de mort sur la planète. Et ce dimanche, la Pulga a encore évoqué le sujet dans un entretien accordé à ‘El País Semanal’.

Le capitaine du Barça a reconnu avoir été « frustré » par la pandémie mondiale et que celle-ci aura un impact sur le football, qui ne sera plus comme avant. « Nous sommes tous dans la doute de voir comment sera le monde après tout ce qui s’est passé. Outre le confinement et la situation, qui nous a tous surpris, beaucoup de gens l’ont vraiment mal vécu, cela les a affecté, notamment ceux qui ont perdu des membres de leur famille, des amis et qui n’ont pas pu faire leurs adieux », a confié le numéro 10 blaugrana.

Pour ce qui est de la reprise de la Liga dont la date du redémarrage est fixée au 11 juin prochain, le sextuple ballon d’or pense que plus rien ne sera comme avant non seulement pour le foot mais dans la vie en général. « Je pense qu’il y a eu beaucoup de choses négatives lors de cette crise, mais il n’y a rien de pire que de perdre les personnes que tu aimes le plus, et cela me frustre énormément et me semble être le plus injuste », a ajouté Messi.