 » Lionel Messi est un garçon tranquille… Cristiano Ronaldo est un destructeur »

Marquer la différence, entre les deux superstars de l’univers du football, est un exercice très difficile et, à la fois, à polémique. Mais néanmoins, d’autre s’essayent à ce jeu périlleux. C’est le cas du défenseur latéral du Real Madrid, Dani Carvajal, qui a tenté d’expliquer les différences entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

En équipe première du Real Madrid depuis 2013, Dani Carvajal a côtoyé Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, pendant plus de cinq saisons, avant que le Portugais ne s’envole pour la Juventus à l’été 2018. Dans une interview accordée à la chaîne qatari, BeIN Sport, l’international espagnol a expliqué les différences entre son ex-coéquipier et la star du Barça. Dans son intervention, le joueur a reconnu le caractère « difficile » de cet exercice qui consiste à marquer la différence entre les deux joueurs. « Ils sont difficilement comparables. Même si les deux jouent en attaque et même s’ils sont les deux meilleurs joueurs de l’histoire, ils sont très différents », a déclaré le Madrilène.

A l’en croire, Cristiano Ronaldo joue beaucoup plus par intuition, tout le contraire de son rival qui est plus fin techniquement. « Messi est un joueur qui génère plus de football, qui a une meilleure vision de la passe et qui trouve les bons espaces. Cristiano est un destructeur, un joueur qui arrive dans la surface et donne tout pour pouvoir marquer, en plus de travailler et lutter pour son équipe (…) », a-t-il ajouté. Carvajal a, pour finir, expliqué comment il se prépare quand il veut livrer un match contre la pulga. « Il faut être concentré, recevoir de l’aide de tes coéquipiers et que tu sois dans un bon jour… et pas lui », a-t-il conclu.