Ligue des champions : Lionel Messi répond à Quique Setién

Dans un entretien accordé au média catalan ‘Sport’, Lionel Messi est revenu sur ses propos, concernant la Ligue des champions. La Pulga a tenu à repréciser le fond de sa pensée.

Lors d’une interview en février dernier, Lionel Messi avait crié son ras-le bol sur son équipe, qui ne faisait qu’enchaîner les contre-performances en Ligues des champions, depuis 2015. Sans ménagement, la star argentine avait fustigé le jeu produit par le Barça en C1, indiquant que le club ne pouvait remporter la Coupe d’Europe avec sa façon de jouer. Une sortie qui avait fait grand bruit en Catalogne et où le Blaugrana avait été repris de volée par son entraîneur, Quique Setién.

Mais Messi a tenu à repréciser sa pensée, ce vendredi. Pour la Pulga, sa sortie ne visait en aucun cas à dénigrer son équipe, qui est tout pour lui. « L’entraîneur a mal compris ce que j’ai dit. Ce que j’ai dit, c’est qu’en jouant de la façon dont nous avons joué avant la pause, il est clair que ce n’était pas suffisant pour gagner la Ligue des champions. Je n’ai jamais douté de l’équipe que nous avons et je n’ai pas de doute sur le fait que nous pouvons encore tout gagner« , a confié le capitaine du Barça à ‘Sport’. « Mais pas de la façon dont nous avons joué avant l’arrêt des compétitions. Peut-être que cette pause nous sera bénéfique. On va voir si on peut reprendre les compétitions. Si c’est le cas, cela nous enlèvera le doute et nous saurons quel est notre niveau« , a-t-il ajouté.

Le Barça est leader de la Liga avec deux points d’avance sur son dauphin, Real Madrid. Les Culés sont en lice pour la Ligue des champions. Qualifiés en huitième de finale, les champions d’Espagne ont fait un nul (1-1) face à Naples en match aller.