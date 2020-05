Liga 2019-2020 : Le Barça champion, une prophétie de Stats Perform

Le Barça serait champion, selon un système de prédiction, basé sur l’intelligence artificielle. Stats Perform, du nom du système, a également prédit quelles équipes accéderaient aux positions européennes et celles qui seraient en position relégable.

Selon une prophétie, basée sur son moteur d’intelligence artificielle, avec laquelle il a simulé jusqu’à 10 000 fois les résultats des matches restants de la Liga ( 11 au total), Stats Perform voit le Barça finir sur la première marche du podium.

Le système aurait même donné le total de points possibles et celui de ses rivaux les plus directs, comme le Real Madrid. Il a également prédit quelles sont les équipes qui seront Européens et celles qui vont descendre en première, deuxième et troisième division.