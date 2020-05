Licencié, il pète un câble et écrase la Ferrari de son patron avec un camion (Photo)

Aux États-Unis, un employé a vu rouge en apprenant que son contrat n’était pas renouvelé. Le chauffeur est monté dans un camion et a écrasé la luxueuse voiture de son patron, une Ferrari GTC4Lusso.

À Chicago, aux États-Unis, un chauffeur engagé par une entreprise de transport a été licencié quatre jours après son recrutement, car il n’avait pas été jugé compétent, voire suffisamment stable. Cette décision a paradoxalement coûté encore plus cher au patron.

Selon une source interrogée par le site Cars Scoop, le directeur de l’entreprise avait embauché le chauffeur seulement quatre jours auparavant. « Il n’avait effectué qu’un seul voyage », détaille la personne. Problème : il doit effectuer son voyage avec un camion de 2019 et non l’un des poids lourds dernier cri réservés aux chauffeurs les plus performants. Une décision qui a visiblement fortement déplu à ce salarié tout comme la volonté de l’entreprise de ne plus collaborer avec lui.

Une voiture à 230.000 euros

Selon un témoin, après avoir été notifié de son renvoi, le chauffeur aurait demandé au directeur si la Ferrari garée dans le parking était la sienne. Après avoir reçu confirmation de son patron, il a déclaré : « Maintenant vous allez voir ce qu’il se passe quand on se moque de moi ». Par la suite « il a commencé à courir vers le camion, déclare le témoin qui souhaite rester anonyme, il a sauté à bord et a fait tourner les roues comme un fou. Le directeur a couru derrière lui pour tenter de l’arrêter mais il a claqué la porte sur sa main, le faisant presque tomber sous le camion. Ensuite, il a précipité le camion sur la voiture une fois, s’est arrêté puis a continué jusqu’à ce qu’il grimpe dessus avec le camion ».

The owner of a company decided to stop paying his drivers, so one of them parked their semi on-top of the owner's Ferrari and left it there. pic.twitter.com/Cw43ZwEbdg — Hafeez Noorani 🇨🇦 (@FEEZYDoesIT) May 7, 2020

#USA Un chauffeur de camion en colère a écrasé la #Ferrari de son patron après que le propriétaire de l'entreprise de camionnage a cessé de payer ses chauffeurs. Sa c'est passé à #Chicago jeudi…😁 pic.twitter.com/jtk1TSFk2K — syriuse71 (@Annassiri2) May 11, 2020

La police a dû intervenir et l’homme devrait être prochainement poursuivi. Pour rappel, une Ferrari GTC4 Lusso est estimée à plus de 230.000 euros. La quatre places de la marque au cheval cabré est équipée de quatre roues motrices et directrices, détaille Caradisiac. Une technologie qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en 3,1 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 380 km/h.