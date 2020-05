Libye: les forces pro-GNA reprennent plusieurs positions au sud de Tripoli

En Libye, les combattants du gouvernement d’Union nationale ont annoncé avoir pris contrôle d’importantes positions des forces pro-Haftar dans le sud de la capitale Tripoli.

Les forces du premier ministre Fayez al-Serraj vont de victoire en victoire depuis quelques semaines. Ce samedi, elles ont annoncé avoir repris le contrôle de trois importants camps militaires au sud de la capitale Tripoli. « Nos forces ont repris le contrôle des camps de Yarmouk, Hamza et Al-Sawarikh et continuent à pourchasser le reste des milices de Haftar en fuite« , a déclaré le porte-parole des forces pro-GNA, Mohamad Gnounou.

En effet, ces trois camps sont les plus importants dans la banlieue sud de Tripoli. Ils ont été au cœur de violents combats et ont changé de mains à plusieurs reprises avant que les forces soutenant l’homme fort de l’Est libyen ne s’y installent en octobre 2019. Depuis le début du mois de Ramadan, plusieurs villes et positions stratégiques ont été arrachées des mains du maréchal qui avait décrété récemment un cessez-le-feu unilatéral.

A LIRE AUSSI: La Turquie envoie de l’aide médicale en Tunisie et en Libye

En début de semaine, l’armée nationale libyenne avait pourtant annoncé son retrait de Tripoli en attendant un nouveau redéploiement. La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Depuis lors, deux régimes se revendiquent le pouvoir commettant des atrocités et tueries au quotidien.