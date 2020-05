Libye : Khalifa Haftar lâché par les russes ? Le redoutable groupe Wagner quitte le pays

Un maire local en Libye a déclaré, dimanche, que le groupe russe Wagner, qui soutenait le général putschiste, Khalifa Haftar, avait quitté le pays, rapporte le Daily Sabah.

Selon des informations rapportées par le maire de la ville de Bani Walid, Salem Alaywan, les éléments de l’agence de sécurité privée russe, Wagner, ont quitté la Libye dans plusieurs avions. Ce groupe que plusieurs organisations internationales et Etats soupçonnent d’être financé par l’Etat russe pour appuyer militairement les forces de l’Armée nationale libyenne (LNA) du général Khalif Haftar, constitueraient une force redoutable de plusieurs milliers d’hommes, des ex-soldats des forces spéciales russes surentraînés au combat.

Le gouvernement libyen, qui est attaqué par les forces de Haftar depuis avril 2019, a lancé l’opération Peace Storm le 26 mars pour contrer les attaques contre la capitale, Tripoli, et d’autres parties du nord-ouest de la Libye. Le GNA a repris, ces derniers jours, plusieurs bases des mains de la LNA, et continue son avancée avec des enchaînements de victoires. Après l’éviction du dirigeant Moammar Kadhafi en 2011, le gouvernement libyen a été fondé en 2015 en vertu d’un accord politique dirigé par l’ONU. Plus tôt cette année, le président Recep Tayyip Erdoğan a déclaré que plus de 2 000 mercenaires Wagner combattaient dans le pays ravagé par la guerre.