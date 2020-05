Libye: 15 morts dans des tirs de roquettes sur Tripoli

En deux jours, 15 personnes ont été tuées dans des tirs de roquettes sur Tripoli, la capitale libyenne sous contrôle du gouvernement d’Union nationale.

Ces dernières 24 heures, au moins 13 civils et deux policiers ont été tués, et des dizaines de personnes blessées dans des tirs de roquettes sur la capitale libyenne Tripoli. Selon un communiqué du Gouvernement d’union nationale (GNA), ces décès sont intervenus après des tirs de roquettes qui se sont abattues vendredi avant l’aube sur un quartier peuplé du centre-ville, Zawiyat al-Dahmani, où siègent le ministère des Affaires étrangères du GNA et les ambassades de Turquie et d’Italie.

Ces bombardements ont fait d’importants dégâts matériels, notamment à Abou Slim et Tajoura, respectivement dans le sud et l’est de Tripoli, a ajouté le gouvernement qui pointe du doigt l’armée nationale libyenne du maréchal Haftar. Plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est déchirée par un conflit meurtrier depuis le début en avril 2019 d’une offensive du maréchal Haftar pour s’emparer de la capitale, siège du GNA, reconnu par l’ONU.

Ces attaques se poursuivent malgré la trêve unilatérale annoncée le 30 avril par le maréchal Haftar, homme fort de l’est libyen, rejetée par le GNA. Ce dernier dit ne pas faire confiance au maréchal Haftar, l’accusant d’avoir violé plusieurs trêves. Récemment, l’ONU a reconnu que des mercenaires russes et des combattants syriens nourrissent le conflit libyen malgré l’embargo sur les armes.