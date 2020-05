Libération de Gbagbo et Blé Goudé : voici ce que dit la décision de la CPI

La Cour pénale internationale a décidé de la levée de certaines des restrictions liées à la mise en liberté de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé. Cette décision inclus plusieurs des restrictions essentielles liées aux allées et venues des personnalités.

Dans un communiqué la Chambre d’appel de la CPI a décidé de modifier les conditions de mise en liberté de Gbagbo et Blé Goudé. « La Chambre d’appel a décidé de revoir les conditions de mise en liberté. Cette décision ne concerne pas l’appel contre l’acquittement de MM. Gbagbo et Blé Goudé », a indiqué le communiqué. Le même document indique que « la Chambre d’appel a toutefois décidé de réexaminer la nécessité de maintenir les conditions imposées à la mise en liberté des deux personnes acquittées et a décidé de révoquer les conditions suivantes :

(1) Ne pas se déplacer en dehors des limites de la municipalité dans laquelle ils résident dans l’État d’accueil, à moins d’y avoir été expressément autorisés au préalable par la Cour ; (2) Remettre au Greffe toutes les pièces d’identité dont ils disposent, en particulier leur passeport ; (3) Se présenter chaque semaine auprès des autorités de l’État d’accueil ou auprès du Greffe ; (4) Se conformer à toute autre condition raisonnable imposée par l’État dans lequel ils seront libérés. Les autres conditions restent en vigueur. La Chambre a ajouté que MM. Gbagbo et Blé Goudé se conformeront à toutes les ordonnances de la Cour.

C’est différentes décisions de la cour implique l’ancien président ivoirien et l’ancien général de la rue, pourraient se déplacer librement et récupérer leurs différents documents d’identités dont leur passeport respectifs. Ce dernier point signifierait que les deux personnalités pourraient éventuellement retourner en Côte d’Ivoire.