Levée des restrictions de liberté de Gbagbo : le FPI remercie le peuple béninois

La levée des restrictions liées à la libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a été une nouvelle qui n’est pas passée inaperçue en Côte d’Ivoire et en Afrique.

Annonçant officiellement la nouvelle, le porte-parole du FPI (aille Gbagbo), Assoa Adou, a remercié particulièrement les pays africains qui ont ouvert leur frontières aux Ivoiriens en temps de crise. « Le Front populaire ivoirien remercie particulièrement les Ghanéens, les Burkinabé, les Togolais et les Béninois, qui ont ouvert leurs portes aux Ivoiriens pendant leur détresse », a déclaré Adou, lors d’une conférence de presse.

Pour rappel, plusieurs ressortissants ivoiriens se sont exilés dans les pays voisins et de la sous-région pendant la crise post-électorale de 2011, qui a fait plus de 3.000 morts dans le pays. Accusé d’avoir été à la base de ce carnage, alors qu’il était le président en exercice pendant le scrutin, Laurent Gbagbo a été déporté à la CPI, mais l’instance l’a acquitté et libéré plusieurs années plus tard. Aujourd’hui, avec la levée des restrictions, le Woody de Mama peut retourner chez lui.