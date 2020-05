« Les gens laids sont laids à l’envers », Dencia tacle sévèrement Burna Boy

La chanteuse d’origine camerounaise, Dencia, a critiqué Burna Boy et sa petite amie, la rappeuse britannique, Stefflon Don, pour leur attitude qui, selon elle, nuit à l’industrie musicale.

Révélé au monde en 2012, Burna Boy est incontestablement l’une des grandes voix de la musique africaine. Primé meilleur artiste international aux BET Awards 2019, l’artiste nigérian ne cesse d’impressionner par ses singles et sa présence dans les grandes soirées musicales. Un succès fulgurant qui est entaché de coups bas et d’intimidations, selon la chanteuse camerounaise, Dencia. D’après la reine de Matamba, Damini Ebunoluwa Ogulu est quelqu’un qui déteste la concurrence, n’hésitant pas à mettre les bâtons dans les pattes de ses frères pour les écarter de la course. «Burna Boy est l’un des plus grands ennemis de l’industrie. Comme je comprends, les gens moches sont laids à l’envers, mais les siens sont dérangeants. Il essaie de haïr et d’intimider tout le monde« , a-t-elle posté sur son compte Twitter.

Visiblement très marquée, la créatrice de mode a invité les acteurs de la chose a faire front commun contre les tertiaires, les intimidateurs qui détruisent l’industrie musicale. « Quel est l’intérêt de détester vos collègues? Burna déteste et attaque tout le monde, mais les gens le soutiennent toujours, nous ne pouvons pas continuer à encourager les tertiaires et les intimidateurs. Sur son visage cahoteux« , a-t-elle déploré.

Rappelons qu’il y a quelques jours, Burna Boy a qualifié Davido de gênant pour l’industrie musicale, après que celui-ci s’est référé à lui et à Wizkid comme les plus grands chanteurs de tous les temps .