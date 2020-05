Les dirigeants du PSG ont scellé l’avenir du coach Thomas Tuchel

Menacé d’un limogeage cette saison en cas de parcours décevant en Ligue des Champions, Thomas Tuchel n’a plus rien à craindre pour son poste, bénéficiant malgré lui des conséquences de la crise sanitaire.

La crise liée à la pandémie du coronavirus n’a pas fait que des perdants. C’est le cas de Thomas Tuchel, l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain qui, menacé, n’aurait plus rien à craindre. Régulièrement critiqué au cours des derniers mois, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel semblait sur la sellette. Mais la victoire contre le club de la Ruhr (2-0) lors du match retour, puis l’interruption des compétitions en raison de la pandémie de coronavirus a rebattu les cartes.

D’après les informations du quotidien L’Equipe, Tuchel sera bel et bien en poste à Paris la saison prochaine. Un éventuel licenciement du technicien et de son staff aurait coûté à Paris la bagatelle somme de 10 M€. Une dépense que la direction parisienne souhaiterait éviter au vu du contexte. On se souvient que Tuchel avait prolongé son bail francilien en mai 2019 jusqu’en 2021, lui qui serait désormais hors de danger et ce, quel que soit le destin du PSG en C1 cette saison.

En dépit du fait que la saison 2019-2020 de Ligue 1 n’a pas pu aller à son terme, l’ancien technicien du Borussia Dortmund devrait diriger les partenaires de Kylian Mbappé pour les finales de Coupe de France (contre l’AS Saint-Etienne) et de Coupe de la Ligue (face à l’Olympique Lyonnais) et pour la suite de la campagne de Ligue des Champions, à court terme. Avant la suspension des compétitions, le PSG s’était qualifié pour les quarts de finale de la C1 aux dépens du Borussia Dortmund.