Le Togo ferme définitivement sa représentation diplomatique en Italie

Le consulat du Togo à Rome est définitivement fermé, indique une note du Haut Conseil des Togolais de l’Extérieur ( HCTE ).

Le Togo a procédé à la fermeture de sa représentation diplomatique à Rome, capitale de l’Italie. L’information a été rendue publique à travers une note du Haut Conseil des Togolais de l’Extérieur (HCTE). En effet, une adresse a été réservée par le Haut Conseil des Togolais de l’Extérieur (HCTE) pour des personnes qui souhaitent avoir plus d’informations sur la fermeture du consulat du Togo à Rome. Il s’agit des contacts suivants: Tel : 389 920 5226 – 389 185 9578, Mail : [email protected]

Cette fermeture du consulat du Togo à Rome intervient dans un contexte où l’Italie est fortement touchée par la pandémie du coronavirus. De nombreux décès et de contaminations sont enregistrés chaque 24 heures. Depuis le début de l’épidémie, le coronavirus a contaminé plus de 210 000 personnes en Italie, et la maladie a tué près de 29 000 personnes dans le pays, selon les chiffres officiels. Le bilan journalier est en baisse, l’Italie a annoncé ce dimanche le décès en 24 heures de 174 malades de Covid-19, le nombre le plus faible depuis le premier jour du confinement du pays.