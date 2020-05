Le roi Pelé désigne « le joueur le plus complet » au monde

Fan de Cristiano Ronaldo et de Neymar, Pelé voit tout de même Lionel Messi comme le parfait coéquipier avec qui il aurait aimé jouer. La légende brésilienne estime que le capitaine Blaugrana est le joueur le plus complet de la planète.

C’est une déclaration d’amour qui ferait bien des jaloux, surtout venant de la part de celui qui est considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps. En effet, sur Gazzetta dello Sport, il y a quelques mois, le roi Pelé a désigné, sans cligner des yeux, Lionel Messi comme le joueur avec qui il aimerait le plus jouer. « Je pense à Leo Messi. C’est un joueur talentueux, il donne des passes, des centres, marque, dribble bien. Si nous étions dans l’équipe ensemble, nos adversaires devraient s’inquiéter pour deux joueurs, pas seulement un ! Aujourd’hui, Messi est le joueur le plus complet », a déclaré le triple champion du monde. Bien qu’il place l’Argentin au peloton de tête, l’ancien auriverde indique toutefois que deux autres joueurs méritent également leur place dans sa cagnotte ; le Portugais Cristiano Ronaldo et l’attaquant du PSG, Neymar.

Pour la légende brésilienne, la différence entre l’ancienne génération et la nouvelle est qu’à son époque, on pouvait trouver deux ou trois grands joueurs dans chaque pays, ayant une grande culture du football. De grands noms du foot tels qu’Eusebio, Simoes, Cruyff, Beckenbauer, Maradona, Garrincha, Didi. « Aujourd’hui, nous en avons juste deux ou trois. lionel Messi, Cristiano Ronaldo, je dirais Neymar, et lequel n’a pas encore vraiment réussi à devenir au Brésil une grande figure », regrette l’idole de Santos. Chose qui pourrait changer si d’aventure Neymar venait à remporter la Coupe du monde 2022 au Qatar. C’est même le souhait le plus cher de “O Rei”. « J’espère qu’il sera en bonne forme physique lors de la prochaine Coupe du Monde. Les gens le critiquent, je l’ai même fait plusieurs fois moi-même, mais nous oublions qu’il est un de nos produits, de Santos. Nous voulons toujours le meilleur pour lui. Je parle souvent de lui avec son père. Techniquement, c’est un excellent joueur », a-t-il conclu.