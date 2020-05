Le Real Madrid est rejoint par un autre poids lourd dans la bataille pour Erling Haaland

Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid devraient s’affronter dans la bataille pour signer Erling Haaland, la jeune star du Borussia Dortmund.

Le Norvégien a marqué le premier but du retour en action de la Bundesliga ce week-end, son 41e d’une saison incroyable. Le joueur est poursuivi par le géant espagnol, le Real de Madrid, pour un transfert dans l’équipe de Zidane. Cependant, le journal espagnol Marca indique que le PSG a rejoint le Real Madrid dans la poursuite de sa signature. Leur entrée en course semble s’articuler autour de l’avenir de Kylian Mbappe, qui devient de plus en plus flou.

La star de France n’a plus que deux ans sur son contrat au Parc des Princes, et il y a des craintes à Paris qu’il ne renouvelle pas. Une telle éventualité pourrait voir Mbappe tomber dans les bras de Madrid, admirateur de longue date du vainqueur de la Coupe du monde. Avec Mauro Icardi et Edinson Cavani, tous deux apparemment prêts à quitter le PSG dans la prochaine fenêtre de transfert, et Neymar, le sujet d’intérêt de Barcelone, Haaland serait plus ciblé. Mais Dortmund n’est pas pressé de vendre Haaland, qui n’a quitté l’Autriche qu’au début de cette année.