Le Kenya réclame des comptes à la Somalie sur son avion abattu lundi

Le Kenya a exigé mardi des réponses de la Somalie, suite à l’abattage de son avion transportant des fournitures humanitaires et médicales destinées à la lutte contre le coronavirus dans la Corne de l’Afrique.

Les six passagers à bord de l’appareil sont morts lundi dans la ville de Bardaale, dans le sud-ouest, après que l’avion, sur le point d’atterrir à l’aéroport, aurait été abattu par des miliciens présumés d’al-Shabaab. Le Kenya a exprimé son choc, affirmant que l’avion effectuait une mission humanitaire dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Son ministère des Affaires étrangères a demandé à la Somalie de fournir des réponses sur l’avion abattu, qui, selon lui, est survenu dans des circonstances mystérieuses.

« Le gouvernement de la République du Kenya exhorte le gouvernement fédéral de la Somalie et les agences internationales à enquêter de manière approfondie et rapide sur la question, car elle affecte les opérations humanitaires à un moment où les besoins sont les plus criants », indique un communiqué du ministère. « Le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec d’autres agences, surveillera attentivement l’enquête sur cet incident tragique et collaborera avec tous, pour mettre un terme et résoudre le problème. » Le président kenyan, Uhuru Kenyatta, et son homologue somalien, Mohamed Abdullahi Mohamed, ont accepté de mener une enquête conjointe sur les circonstances de ce drame.