« Viol, harcèlement moral et sexuel…j’en ai marre », Angela Kpeidja crache sur l’ORTB

La fête de travail n’est pas passé inaperçu à l’office de radiodiffusion et télévision du Bénin (Ortb). Angela Kpeidja, dans un post sur sa page facebook, a mis les pieds dans les plats.

Elle n’en peut visiblement plus. Hier 1er mai 2020, une journaliste, spécialiste des questions sanitaires, a décidé de dit haut ce que beaucoup susurrent. Angela Kpeidja, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, se moquant des représailles, s’est vidée pour avoir la paix du cœur. Le harcèlement sexuel en milieu de travail, fait partie intégrante du quotidien des journalistes femmes, décriait-elle.

« J’ai failli.. Non je l’ai fais mais je reviens encore plus forte. Ça m’a rongé toute la journée puis j’ai décidé de mettre les pieds dans les plats. Tant pis… », s’est-elle exclamée. Dans une posture de celle qui n’en peut plus, elle fait crache sur la fête de travail, surtout dans les couloirs de l’Ortb. « Une fête disent-ils de travail, alors même que le travail, dans mon milieu est totalement décousu. Le harcellement sexuel en milieu de travail, même à mon âge a encore droit de cité avec des humiliations de tout genre y compris la baisse de l’estime de soi », a-t-elle dénoncé.

Pour enfoncer le clou, elle a manqué de peu de défigurer les coureurs de jupons émérites de la boîte. En des termes à peine voilés, elle fait des révélations renversantes. « Et ça, du plus haut vers les petits chefs de bas étages que sont les rédacteurs en chef et sous chefs ». Le plus grave, c’est qu’il y a un manque de solidarité notoire entre les femmes de l’office pour conjurer le mal. « Et dire qu’il y a des femmes parmi nous qui se laissent faire. Viol, harcèlement moral et sexuel…j’en ai marre. Dites moi comment on célèbre le 1er mai dans une maison où la religion de tous est devenue le silence dans la frustration? », s’en désole Angela Kpeidja.