Le coronavirus «ne disparaîtra peut-être jamais», OMS

L’Organisation mondiale de la santé a prévenu que le Coronavirus pourrait devenir une maladie endémique et donc ne sera jamais éradiqué. Elle a appelé le monde à apprendre à vivre avec, tout comme il le fait avec le Sida.

Selon le directeur des urgences de l’OMS, Michael Ryan, le nouveau coronavirus «ne disparaîtra peut-être jamais» et que les gens devront apprendre à vivre avec. « Ce virus peut devenir juste un autre virus endémique dans nos communautés et ce virus peut ne jamais disparaître », a déclaré Michael Ryan, lors d’une conférence de presse virtuelle mercredi à Genève. « Le VIH n’a pas disparu – mais nous nous sommes entendus avec le virus … nous avons trouvé des thérapies et nous avons trouvé les méthodes de prévention et les gens ne se sentent pas aussi effrayés qu’auparavant », a-t-il ajouté. Selon lui, il est difficile de prévoir quand nous pourrons l’emporter sur le virus, car c’est la première fois qu’un «nouveau virus» entrait dans la population humaine.

La plupart des pays ont imposé une forme quelconque de verrouillage pour contenir la propagation de l’infection; certains d’entre eux, assouplissant progressivement les restrictions, récemment. Cependant, l’OMS a averti qu’il n’y avait aucun moyen de garantir que l’assouplissement des mesures ne conduirait pas à une deuxième vague d’infections à Covid-19. «De nombreux pays aimeraient sortir des différentes mesures», a déclaré le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. « Mais notre recommandation est toujours que l’alerte dans n’importe quel pays devrait être au plus haut niveau possible. »