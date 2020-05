Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré vendredi que la pandémie de coronavirus ne cessait de déclencher « un tsunami de haine et de xénophobie, boucs émissaires et alarmistes » et a appelé à « un effort tous azimuts pour mettre fin au discours de haine dans le monde », rapporte Al Arabiya.

«Le sentiment anti-étranger a explosé en ligne et dans les rues, les théories du complot antisémites se sont propagées, et des attaques anti-musulmanes liées à COVID-19 ont eu lieu», a indiqué Guterres. Le patron des Nations Unies indique que les migrants et les réfugiés « ont été diffamés en tant que source du virus – et ont ensuite été privés d’accès à des soins médicaux ». «Et les journalistes, les dénonciateurs, les professionnels de la santé, les travailleurs humanitaires et les défenseurs des droits humains sont ciblés simplement pour avoir fait leur travail », a-t-il déclaré.

Guterres a appelé les dirigeants politiques à faire preuve de solidarité avec tout le monde, les établissements d’enseignement à se concentrer sur la «culture numérique» à un moment où «les extrémistes cherchent à s’attaquer à un public captif et potentiellement désespéré». Il a appelé les médias, en particulier les médias sociaux, à «supprimer les contenus racistes, misogynes et autres contenus nuisibles»; la société civile, à renforcer sa portée auprès des personnes vulnérables et les personnalités religieuses à servir de «modèles de respect mutuel». « Et je demande à tout le monde, partout dans le monde, de lutter contre la haine, de se traiter avec dignité et de saisir toutes les occasions de répandre la gentillesse », a déclaré António Guterres.