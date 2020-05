Le chanteur et pianiste Little Richard, légende du rock’n’roll, est décédé

Little Richard, créateur du rock’n’roll, est mort à 87 ans. Le chanteur avait été l’un des premiers à intégrer le Rock’n’Roll Hall of Fame en 1986.

Little Richard, artiste pionner du rock’n’roll, est décédé à l’âge de 87 ans, rapporte le magazine Rolling Stone. Son décès a été confirmé au magazine par son fils, Danny Penniman, qui a précisé que la cause de la mort de son père n’était pas connue.

De son vrai nom, Richard Wayne Penniman, Little Richard est né le 5 décembre 1932 dans une famille pauvre de Macon, en Géorgie, dans le Sud. Son surnom de « Petit Richard » était trompeur : l’homme mesurait 1m80. Enfant rebelle, handicapé par deux jambes de longueurs différentes, il traînait dans les églises, attiré par leur musique, et se distinguait par ses allures efféminées.

Au cours de sa carrière, Little Richard aurait contribué à façonner le rock’n’roll, au point d’être considéré comme un des ses créateurs. Il avait aussi influencé plusieurs générations de musiciens. Véritable légende du rock and roll, Little Richard s’était fait connaître en 1956 avec son plus grand succès, « Tutti Frutti ». « Long Tall Sally », « Rip It Up », « Lucille » et « Good Golly Miss Molly » ont suivi peu après.