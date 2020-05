« Le Barça champion ? Nous avons été meilleurs »

L’arrêt définitif des championnats en France et au Pays-Bas fait planer le doute sur la suspension définitive de la Liga espagnole. Un scénario, qui, s’il se produit, donnerait le titre de champion au Barça. Mais pour le gardien de but du Real Madrid, Thibaut Courtois, les Blaugranas ne méritent pas d’être proclamés champions de Liga, cette saison 2019-20.

Pour Thibaut Courtois, il serait injuste que le Barça soit sacré champion de Liga cette saison 2019-20 au cas où le championnat n’arrivait pas à terme. Les Blaugranas sont actuellement en tête du classement à deux longueurs du Real Madrid. L’arrêt définitif de la Liga les consacrerait automatiquement champions. Pour le portier belge, ce titre devrait revenir aux Merengues qui ont été meilleurs que les Culés.

En exemple, le Diable Rouge cite la double confrontation entre les deux ennemis jurés remportée par les Madrilènes (0-0, 2-0). « Nous sommes à seulement deux points et nous pouvons être champions, ça serait un manque de chance pour nous que la saison se termine maintenant« , a confié Courtois dans un entretien accordé à ‘RTFB. « Si en Espagne les instances décident de proclamer champion le FC Barcelone, ça me semblerait injuste. Nous avons fait match nul contre eux et nous en avons gagné l’autre, ensuite, nous avons prouvé que nous étions meilleurs qu’eux« , a-t-il ajouté.

Le gardien de but a notamment comparé la situation de l’Espagne avec celle de l’Angleterre. Un cas complètement différent de la situation en Liga. « Le cas de Liverpool en Angleterre est différent, je pourrais le comprendre car le second se trouve à je ne sais combien de points… J’aimerais terminer la saison. Il reste onze matches, c’est encore trop tôt pour prendre cette décision« , a-t-il dit.

Pour ce qui est de la reprise du championnat, alors que la pandémie du coronavirus n’est toujours pas sous contrôle et qu’aucun n’a encore vu le jour, l’international belge est favorable à une reprise, même si, selon lui, la vie passe avant tout. « Je pense que nous devrions terminer la saison, mais la sécurité passe avant. Il faut respecter les mesures sanitaires et être certains à 100% avant de reprendre. Que va-t-il se passer si un joueur d’une autre équipe est positif ? Ce sont des choses qu’il faut prendre en compte« , a-t-il conclu.