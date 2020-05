« Lautaro Martinez veut aller au Barça, il est décidé »

Fer de lance du visage séduisant qu’affiche l’Inter depuis le début de la saison, Lautaro Martinez est très convoité ces derniers mois par les grosses écuries européennes. Mais pour l’ancien international italien, Nicola Amoruso, l’Argentin « a décidé d’aller au Barça ».

Barça, AC Milan et tout récemment Arsenal…les gros cadors européens se bousculent déjà pour s’attacher les services du super attaquant de l’Inter, Lautaro Martinez. Avec ses 16 buts en 32 rencontres cette saison, l’attaquant argentin s’affiche comme l’un des meilleurs canonniers en Europe. Des chiffres qui font dire à Nicola Amoruso que le joueur ne resterait pas longtemps chez les Nerazzurri. Ancien coéquipier à la Juventus de l’entraîneur de l’Inter Milan Antonio Conte, l’Italien, âgé de 45 ans, a expliqué dans une interview accordée à la Gazetta dello Sport que le choix de l’Argentin était déjà fait. « Lautaro Martinez a décidé d’aller au FC Barcelone et de jouer avec Messi. Antonio est en train de construire une grande équipe mais au Barça, Lautaro a la possibilité d’aller dans une équipe faite pour gagner et jouer avec le meilleur du monde« , a confié l’ancien joueur.

Priorité de Barça et adoubé par Messi, Lautaro est annoncé par la presse catalane comme le grand remplaçant de Luis Suarez dont l’avenir se dessine de jour en jour à Los Angeles Galaxy. « Il est décidé et quand un joueur veut partir, il finit toujours par partir« , a ajouté l’ancien attaquant des Bianconeri entre 1996 et 1999.