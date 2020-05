Laury Thilleman sur le plateau de Quotidien: découvrez le prix de la veste à carreaux qu’elle portait ?

Laury Thilleman, ex-reine de beauté de France en 2011, était l’invitée de TCM sur le plateau de Quotidien, ce lundi 11 mai. Venue avec son époux, Juan Arbelaez, elle a fait sensation avec sa veste boyfriend à carreaux. Combien coûte cette veste et où l’avoir ?

Invitée sur le plateau de Quotidien, ce lundi 11 mai 2020, Laury Thilleman, Miss France 2011, y est allée avec son mari, Juan Arbelaez, pour raconter comment ils passent cette période de confinement. Et pour l’occasion, elle s’est vêtue d’une veste à carreaux de marque Parisienne, qui a attiré tous les regards. Selon le site Closer Mag, l’ex-reine de beauté l‘a accessoirisée d’une ceinture motif zébré pour marquer sa taille avec sa coupe boyfriend et son double boutonnage. La même source informe que la veste est vendue au prix de 160 euros sur l’e-shop de la marque.

Quelles sont leurs occupations en cette période de confinement ?

L’ex-reine de beauté, âgée de 28 ans, a raconté, sur le plateau de Quotidien, comment elle passe le confinement avec Juan Arbelaez, qu’elle a épousé en décembre 2019. Le sport et la cuisine sont les activités, qui font le quotidien de ces deux tourtereaux en ce temps de confinement où Juan Arbelaez, l’heureux époux et ancien candidat de Top Chef, partage quotidiennement ses recettes dans l’émission de TMC. « J’ai voulu oublier le fait que j’étais Chef et je voulais me mettre à la place de tout le monde (…) On s’évade, on cuisine et on échange. C’était ça l’idée (…) J’ai passé un moment incroyable. Je trouve qu’on avait besoin d’évasion. Quand on allumait la télé, on ne voyait que du corona, covid, maladie, masques, gants… et je trouvais qu’il fallait aussi un petit peu de voyage« , a ainsi précisé Juan Arbelaez.

De son côté, Laury Thilleman était contente de cette partie, des interventions de son chéri dans le programme de l’émission de Yann Barthès : « Je tiens à vous remercier parce que je pense qu’il n’avait jamais autant cuisiné à la maison que grâce à Quotidien (…) et moi je me suis régalée. Alors évidemment, on a dû charbonner au sport« , a-t-elle précisé.