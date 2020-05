Laurent Gbagbo: liste des pays dans lesquels il peut se rendre

La Cour pénale internationale (CPI) a autorisé ce jeudi 28 Mai 2020 sous conditions, l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo à quitter la Belgique, où il était assigné à résidence depuis son acquittement, en 2019, d’accusations de crimes contre l’humanité. Mais bien que libre, l’ex président ivoirien ne peut se rendre librement dans tous les pays.

Après plus de sept années passés en détention à La Haye, Laurent Gbagbo a été reconnu non coupable en janvier 2019 de crimes commis entre 2010 et 2011 au cours des violences post-électorales en Côte d’Ivoire.

En Février 2019, lui et son coaccusé Charles Blé Goudé, ex-chef des Jeunes patriotes ivoiriens, ont été libérés sous conditions, dont l’obligation de résider dans un État membre de la CPI disposé à les accueillir en attendant le procès en appel. Depuis, Laurent Gbagbo vit à Bruxelles, tandis que M. Blé Goudé, est resté à La Haye.

Mais ce jeudi 28 mai 2020, la Cour pénale internationale (CPI) a annoncé autoriser sous conditions l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo à quitter la Belgique, où il était assigné à résidence depuis son acquittement, en 2019, d’accusations de crimes contre l’humanité. Cependant, selon un porte-parole de la Cour de La Haye, tout pays dans lequel Laurent Gbagbo souhaitera se rendre doit notamment accepter au préalable de le recevoir. Par ailleurs, l’ancien chef d’Etat n’est pas autorisé à aller dans tous les pays.

Liste des pays où il peut se rendre:

AFRIQUE :

Afrique du Sud – Bénin – Botswana – Burkina Faso – Burundi Cap-Vert – RDC – Côte d’Ivoire – Djibouti – Gabon – Gambie Ghana – Guinée – Kenya – Comores – Lesotho – Liberia Madagascar – Malawi – Mali – Maurice – Namibie – Niger-Nigeria -Ouganda – RCA- Congo – Tanzanie- Sénégal- Seychelles – Sierra Leone- Tchad – Tunisie- Zambie.

ASIE :

Afghanistan- Bangladesh – Cambodge- Chypre- Fidji- Japon Jordanie- Îles Cook – Îles Marshall – Maldives- Mongolie-nauru -Palestine- Philippines- Corée du Sud- Timor oriental Samoa- Tadjikistan- Vanuatu

EUROPE :

Allemagne- Andorre- Australie- Autriche- Belgique- Canada Danemark- Espagne- Finlande- France- Grèce- Irlande Islande- Italie- Liechtenstein- Luxembourg- Malte- Norvège Nouvelle-Zélande-Pays-Bas- Portugal-Royaume-Uni- Saint-Marin- Suède – Suisse Albanie- Bosnie-Herzégovine- Bulgarie-Croatie- Estonie Géorgie-Hongrie-Lettonie- Lituanie-Monténégro- Macédoine Pologne- République de Moldova- République tchèque Roumanie- Serbie- Slovaquie- Slovénie

AMERIQUE:

Antigua-et-Barbuda – Argentine- Barbade-Belize- Bolivie Brésil- Chili- Colombie- Costa Rica- Dominique- Salvador Équateur -Grenade- Guatemala- Guyana- Honduras

Mexique- Panama- Paraguay -Pérou- République dominicaine-Saint-Vincent-et-les-Grenadines- Sainte-Lucie Saint-Christophe-et-Niévès -Suriname -Trinité-et-Tobago

Uruguay-Venezuela

Liste des pays dans lesquels il n’est pas autorisé à aller