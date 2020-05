L’armée nigériane inflige encore un sérieux revers à Boko Haram

Les forces armées du Nigéria ont annoncé dimanche la mort de 20 terroristes de Boko Haram et de l’État islamique de la province de l’Afrique de l’Ouest (ISWAP) au nord-ouest de la ville de Baga à Borno, rapporte The Guardian.

Dans un communiqué publié lundi, le général de division John Enenche, le coordinateur des opérations des médias de la défense, quartier général de la défense, a indiqué que les soldats du 130 bataillon avec le soutien du Super Camp de l’armée, Baga, ont enregistré le succès d’une opération offensive décisive d’interception. Selon le communiqué, les terroristes étaient lourdement armés de mortiers, de grenades propulsées par roquettes et d’armes légères.

Ils se dirigeaient vers des villages autour de Baga lorsque les troupes ont attaqué leur convoi avec une puissance de feu écrasante, rapporte The Guardian. Le général Enenche souligne que les militaires ont saisi six fusils AK 47, 520 cartouches de munitions spéciales de 7,62 mm et 36 grenades à main.

«Cependant, neuf de nos vaillants soldats ont été blessés au combat sans perte de vie. Les blessés ont été évacués vers l’hôpital du secteur 3 pour y être soignés. Le chef d’état-major de l’armée, le lieutenant-général. Tukur Buratai, félicite les vaillantes troupes pour leur professionnalisme et leur ordonne de rester résolues à éradiquer les criminels du Nord-Est », a-t-il déclaré.