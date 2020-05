L’animal de compagnie d’Adolf Hitler est mort à 84 ans

Un alligator qui a appartenu à Adolf Hitler est décédé dans un zoo de Moscou. Le zoo a déclaré que le reptile, appelé Saturne, avait environ 84 ans lorsqu’il est décédé vendredi.

Selon plusieurs informations, Saturne, l’alligator décédé dans un zoo à Moscou en Russie, était l’animal de compagnie de l’ancien dictateur allemand Adolf Hitler pendant plusieurs années avant les bombardements de la guerre. Saturne est né au Mississippi aux États – Unis et a ensuite été offert au zoo de Berlin, dont il s’est échappé lors du bombardement de 1943.

Son sort était inconnu jusqu’en 1946, lorsque les soldats britanniques l’ont trouvé et l’ont donné à l’Union soviétique. « Presque immédiatement, le mythe est né selon lequel il se trouverait dans la collection d’Hitler et non au zoo de Berlin », a déclaré le zoo de Moscou dans un communiqué. Mais il a ajouté que « les animaux ne sont pas impliqués dans la guerre et la politique et il est absurde de les blâmer pour les péchés humains. »

Le zoo de Moscou a déclaré qu’il avait « l’honneur » de garder Saturne pendant 74 ans et a essayé de s’occuper de lui « avec le plus grand soin et prudence ». L’organisme a noté que Saturne était un « mangeur difficile » et avait une excellente mémoire de gardiens de confiance. Il aimait aussi un massage à la brosse et si quelque chose ne lui plaisait pas, il pouvait « ronger des pinces à nourrir en acier et des décorations en béton. Hitler était décrit comme un amoureux des animaux dans la propagande nazie, qui mettait souvent en vedette son bien-aimé chien berger allemand Blondi.