La superstar nigériane Davido accusé de trois meurtres

La superstar nigériane Davido se retrouve encore une fois au cœur d’une polémique mais cette fois il s’agit de graves accusations de meurtre.

Dans un rapport d’Afrique sur 7, David Adedji Adeleke alias Davido fait actuellement l’objet de graves accusations de meurtre de trois de ses amis proches dans le cadre de cérémonies rituelles présumées. Les révélations ont été faites par une journaliste d’investigation nigériane, Kemi Omololu-Olunyolo, qui dans un twitte en réponse à une publication de Davido sur Snapchat, l’a ouvertement accusé d’avoir assassiné trois de ses amis.

« Tu as tué tes trois amis, les trois premiers décès de Corona dans ton Etat étaient tes deux chauffeurs et un proche. Tu as annoncé sur Snapchat que tu étais atteint de la Covid-19, puis tu as effacé la publication en quelques secondes et tu as dit que c’est la mère de ton enfant qui est positive. Vivre une vie imaginaire est certainement difficile. Mariage mon cul », a twitté Kemi Omololu-Olunyolo.

Cette nouvelle a circulé comme une trainée de poudre sur les réseaux sociaux car, selon les informations, Kemi Omololu-Olunyolo est la fille de l’ancien gouverneur de l’État d’Oyo, Victor Omololu Olunloyo, et est très suivie sur la toile. De graves accusations qui suscitent des réactions mitigées sur internet.

Cependant, on ne sait pas exactement sur quels éléments se base cette journaliste pour avancer de telles accusations mais les internautes ne semblent pas prendre cela à la légère. Dans tous les cas, cette affaire ne fait que commencer et on en saura plus les jours à venir. L’artiste de 28 ans n’a pas encore réagi aux nouvelles révélations.