La star de Tottenham Son Heung-min termine son service militaire avec brio

La star de Tottenham Hotspur, Son Heung-min, a été cette semaine votée pour avoir marqué le but de la Premier League de la saison – et il a mis cette vision 20/20 à bon escient, à mesure qu’il terminait son service militaire en Corée du Sud.

L’attaquant des Spurs a marqué 10 sur 10 sur le champ de tir alors qu’il terminait le programme de trois semaines en tête des 157 stagiaires et était l’un des cinq à recevoir un prix, lors de la cérémonie de remise de diplômes, selon l’agence coréenne Yonhap News. Le joueur de 27 ans, qui est capitaine de son équipe nationale, a évité la conscription militaire en 2018, après avoir remporté les Jeux asiatiques avec la Corée du Sud, mais les athlètes exonérés sont toujours tenus par la loi d’effectuer quatre semaines de service national, ou trois semaines avec le Marine Corps.

« Il a reçu le prix » Pilsung « qui est l’un des cinq types de récompenses pour les meilleurs interprètes », a déclaré un officier du Marine Corps à Yonhap. « Tous les cours ont été jugés de manière juste et stricte, et ses officiers d’entraînement militaire ont dit qu’il avait suivi fidèlement l’entraînement. » Pilsung signifie « certaine victoire », quelque chose qui a échappé à Tottenham cette saison. Après avoir atteint la finale de la Ligue des champions, la saison dernière, les Spurs ont limogé le manager, Mauricio Pochettino. Cependant, son successeur, Jose Mourinho, n’a pas encore relancé la machine des Spurs avec le club, huitième de Premier League et hors de la Ligue des champions.