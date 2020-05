Le chef du parti d’opposition du Zimbabwe, l’Alliance MDC, Nelson Chamisa, a qualifié le système électoral africain de «grand cirque, sinon d’embarras pour le continent», d’où la récurrence des sondages contestés, rapporte The Newsday.

Dimanche, dans sa déclaration de célébration de la 50e Journée de l’Afrique, Chamisa a déclaré que le continent ne dépassait pas la rhétorique des dirigeants en raison du syndrome du « grand frère », de la corruption, de la crise de gouvernance et de ce qu’il a appelé « l’incapacité de penser au-delà de la subsistance et du clientélisme ».

«Avec les dernières ruses électorales et manigances du continent africain, la politique électorale fait de l’Afrique un grand cirque sinon une gêne. Ce jour-là, de nombreux pays africains célèbrent la lutte acharnée de la liberté et de l’indépendance », a déclaré Chamisa, qui a perdu face au président Emmerson Mnangagwa lors du scrutin présidentiel contesté de 2018.

«Alors que nous commémorons la Journée de l’Afrique à travers des rassemblements officiels, des tables rondes, des marches de rue, de grands discours de dirigeants politiques et sociaux, des conférences et des rassemblements universitaires spéciaux, nous devons faire une pause et réfléchir afin de donner un sens plus complet à cette journée historique», a poursuivi l’opposant zimbabwéen.

Il souligne qu’«il est vital de localiser le problème de l’Afrique. Le problème avec l’Afrique est principalement un problème ou une crise de gouvernance et de leadership. La crise s’articule dans l’incapacité des dirigeants africains à se hisser à la hauteur de la responsabilité et à l’aune de la probité ».