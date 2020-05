« La pire année de ma carrière ? Celle au FC Barcelone »

Si plusieurs entraîneurs ont eu beaucoup de succès lors de leur passage sur le banc du Barça, d’autres n’ont malheureusement pas eu cette chance. C’est le cas de l’Argentin, Tata Martino, pour qui, l’aventure avec les Blaugranas aura été la pire de sa carrière.

Porté à la tête du Barça en 2013, en remplacement de Tito Vilanova, Gerardo Martino (Tata Martino) n’aura tenu qu’une saison sur le banc blaugrana. Sous son règne, les Catalans n’ont remporté aucun titre majeur, si ce n’est la Supercoupe d’Espagne. Un passage décevant pour le technicien argentin, qui est revenu sur cet échec, ce jeudi. « Du point de vue des résultats, ce n’était pas une mauvaise année. Nous avons gagné un titre et joué une finale, mais à Barcelone, ce qui compte, c’est le nombre de titres que l’on remporte. Cependant, je dis que ce fut ma pire année, car ma contribution en tant qu’entraîneur a commencé et s’est terminée avec la gestion de l’équipe », a-t-il déclaré.

Avec une attaque richement garnie, constituée de Messi, Alexis Sanchez, Pédro et Neymar, l’effectif du Barça était l’une des plus compétitives à l’époque. Un groupe que le coach argentin a essayé de modeler autour de la vitesse de la Pulga, mais sans succès. « Il y a des problèmes que ma gestion a été de courte durée, et pour moi, le Clásico avec le Real Madrid que nous avons gagné 2-1 à domicile, était la clé. Lors du deuxième but, j’ai compris que quelque chose ne collait pas« , a ajouté Martino