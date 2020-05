La ministre russe de la culture testée positive au coronavirus

Olga Lioubimova, ministre russe de la culture, est atteinte du coronavirus. Il s’agit de la troisième personnalité du gouvernement testée positive à la maladie.

Selon l’attachée de presse du ministère de la culture, Anna Ussatcheva, la ministre Olga Lioubimova travaille à distance, car les résultats du test de Covid-19 se sont révélés positifs. « La ministre reste chez elle, tient des réunions de travail par visioconférence, participe aux réunions et aux négociations en ligne. Elle soufre d’une légère forme de la maladie, il n’est pas question d’hospitalisation« , a-t-elle déclaré.

Entrée au gouvernement en janvier dernier, Olga Lioubimova devient la troisième personnalité du gouvernement russe atteinte par la maladie, après le Premier ministre, Mikhaïl Michoustine, et le ministre de l’Industrie de la construction, Vladimir Yakushev. Par ailleurs, la Russie, devenue 5è pays le touché en Europe et le 6è du monde, compte plus de 10.000 cas de coronavirus, enregistrés en 24h pour le quatrième jour consécutif, alors que 165.929 personnes ont été touchées par le virus.