La duchesse de Sussex Meghan Markle critiquée et traitée de diva insupportable

Meghan Markle est de nouveau la cible de critiques. La duchesse de Sussex, Meghan Markle, a laissé un mauvais souvenir à un caméraman et un photographe, qui ont collaboré avec elle quand elle était actrice.

Depuis l’annonce fracassante du prince Harry et son épouse, Meghan Markle, de prendre leurs distances avec la monarchie britannique, les critiques envers le couple des Sussex n’en finissent pas de pleuvoir. Deux hommes, travaillant dans le cinéma, qui l’ont côtoyée quand elle était actrice, ont dressé un portrait peu flatteur de la duchesse de Sussex. L’un d’eux, un cameraman qui a gardé son anonymat, a raconté au «Daily Mail» qu’il avait travaillé avec elle sur le tournage de la série «Suits», à Toronto.

« l fallait lui prévoir du champagne de qualité, des fleurs sur le plateau et ne jamais la photographier quand elle se faisait maquiller », raconte-t-il. Les gens m’ont dit: « Tiens-toi prêt parce que c’est quelque chose ». Ils avaient l’habitude de l’appeler « la princesse ». Quand je l’ai vue, je ne savais pas qui elle était et elle jouait la diva à cause de son attitude, sa façon de parler aux gens et les règles qu’elle imposait». En plus, Meghan arrivait souvent sur le plateau avec une casquette en cachant son visage comme si elle voulait se protéger des paparazzi. «C’était une sorte de caricature de quelqu’un jouant la superstar», se souvient-il.

Et ce n’est pas le photographe Tommy Mendes qui le contredira. Lors d’un shooting avec l’Américaine, en 2015, il a passé un moment plutôt désagréable. «Elle avait une équipe avec elle, dont son maquilleur et son agent. Ils formaient une clique, à dévisager les autres gens, rire et s’amuser entre eux», se rappelle-t-il.

En plus, Meghan lui avait mis la pression dès le début, car elle voulait valider tous les clichés. «Dès que vous dites « action », elle sait comment faire son travail, admet-il. Mais une fois que l’appareil s’arrête, elle n’est pas la personne la plus sympathique. Vous devez demander la permission avant de shooter quoi que ce soit. Elle est la patronne. Vous avez l’impression de marcher sur des œufs».