La Chine réitère son soutien à l’OMS, l’UE demande une évaluation des actions

Alors que les Etats Unis ont suspendu leur financement à l’Organisation mondiale de la santé et tenté de salir sa réputation dans cette période sensible, la Chine vient en secouriste et s’engage à fournir 2 milliards de dollars sur deux ans pour lutter contre la pandémie de coronavirus et les retombées économiques qui en découlent.

L’annonce a été faite par le président chinois Xi Jinping lui-même lors de l’Assemblée mondiale de la santé lundi qui s’est déroulée par visioconférence. La Chine a réitéré son soutien à l’OMS et a réfuté toutes les critiques qui indiquent que le pays asiatique a caché des donnés sur le Coronavirus.

Xi Jinping a déclaré que la Chine avait fourni toutes les données pertinentes sur les flambées épidémiques à l’OMS et à d’autres pays, y compris la séquence génétique du virus, « en temps opportun ». « Nous avons partagé sans réserve notre expérience en matière de contrôle et de traitement », a déclaré M. Xi. «Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour soutenir et aider les pays dans le besoin.»

Les 2 milliards de dollars au cours des deux prochaines années soutiendront les efforts de réponse de COVID-19, y compris le développement économique et social, en particulier dans les pays en développement, a déclaré M. Xi. Le bloc de 27 membres de l’Union européenne et d’autres pays, quant à eux, ont appelé à une évaluation indépendante de la réponse initiale de l’OMS à la pandémie de coronavirus « pour passer en revue l’expérience acquise et les enseignements tirés ». La résolution de l’UE propose que l’évaluation indépendante soit lancée «le plus tôt possible» et devrait, entre autres questions, examiner «les actions de l’OMS et leurs délais concernant la pandémie de COVID-19». Le président chinois a également déclaré qu’il soutenait l’idée d’un examen complet de la réponse mondiale à COVID-19. «Ce travail devrait être basé sur la science et le professionnalisme, dirigé par l’OMS et mené de manière objective et impartiale», a-t-il déclaré.