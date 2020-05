La Chine donne le feu vert à la réouverture de lieux de divertissement

Le principal organe décisionnel chinois a donné son feu vert à la réouverture des cinémas, des lieux de divertissement et des installations sportives du pays après plusieurs mois de fermeture.

Les directives émises par le Conseil d’État autorisent l’ouverture de lieux de culture et de divertissement intérieurs, d’installations de loisirs de plein air et d’attractions touristiques avec un nombre limité de visiteurs, mais ne précisent pas de calendrier précis. Cette décision a été prise alors que la Chine est en plein retour à la vie normale suite à des semaines de confinement stricte pour contenir le coronavirus.

Les lieux culturels peuvent également organiser « les conférences et expositions nécessaires », tandis que les hôtels, restaurants, centres commerciaux et supermarchés peuvent être entièrement ouverts, selon les instructions. La Chine compte au total, 82 886 cas confirmés de Coronavirus avec 4 633 décès et 77 993 guéris. Un seul nouveau cas a été enregistré sur le territoire vendredi.