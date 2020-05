La cérémonie du prix FIFA The Best n’aura pas lieu le 21 septembre

La cérémonie de remise des prix Fifa The Best « n’aura pas lieu » le 21 septembre à Milan comme prévu, a annoncé la FIFA, qui indique étudier de nouvelles options.

La Fédération internationale de football association (FIFA) a annoncé le report de la cérémonie du prix The Best. La cérémonie de remise des prix Fifa The Best « n’aura pas lieu » le 21 septembre à Milan comme prévu, en raison de la pandémie de Covid-19, a-t-on appris, vendredi, auprès de l’instance mondiale de football.

A LIRE AUSSI: Ajax d’Amsterdam: l’international marocain Hakim Ziyech élu meilleur joueur de l’année

Le monde du sport roi retient donc son souffle en attendant l’annonce d’une nouvelle date pour cet événement majeur. L’année dernière, c’est Lionel Messi qui avait remporté ce prix, créé en 2016. La victoire de la star argentine avait constitué une petite surprise, car le favori semblait être le défenseur néerlandais de Liverpool, Virgil van Dijk, nommé joueur UEFA de l’année.

L’Américaine Megan Rapinoe, championne du monde 2019, avec sa sélection, avait remporté les deux trophées dans la catégorie féminine.