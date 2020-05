La Casa de Papel (saison 5) : la nouvelle intrigue que vous ne croirez pas

Darko Perić, connu mondialement pour le rôle de Helsinki, dans la série espagnole ‘’La casa de papel’’, reste un personnage favori, depuis son entrée dans la première saison. Mais les fans de la série espagnole le désigne comme le prochain membre de l’équipe, qui mourra après avoir espionné quelques indices perspicaces de la quatrième saison.

Alors que la quatrième saison s’est terminée avec plusieurs interrogations, les fans de la série espagnole La CASA DE PAPEL supputent déjà sur ce qui pourrait advenir dans la cinquième saison, même si Netflix lui-même n’a pas encore confirmé sa sortie prochaine. Les fans dressent leurs listes de décès possibles dans les prochains nouveaux chapitres de la série. Celui sur qui ces derniers portent leur attention est Darko Perić, qui a joué sous le nom d’Helsinki, surtout avec la mort de Nairobi dans ses bras. Cela illustre bien leurs liens, tout au long de la progression de la série.

Selon les fans, le prochain et grand acteur à mourir dans la cinquième saison serait Helsinki : “Personnellement, je pense que Palerme ou Helsinki vont mourir plus tard. J’ai le sentiment que l’un d’entre eux se sacrifiera pour l’autre, parce que ce serait un moyen très puissant de montrer qu’ils se soucient vraiment l’un de l’autre. Étant donné que Palerme a évité de justesse les blessures graves au cours de la troisième mi-temps, la mort d’Helsinki est peut-être le pari le plus sûr, car il a réussi à rester relativement indemne tout au long de la série.’’. Ce sont là, les théories des fans sur les réseaux sociaux.

Rappelons que Darko Perić est un acteur serbe, né le 25 mars 1977 à Kladovo. Faisant carrière en Espagne, il a acquis une renommée mondiale pour le rôle de Helsinki dans la série espagnole, La casa de papel.