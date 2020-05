« La brutalité policière est mauvaise, mais combien d’hommes noirs ont du respect pour leurs propres femmes noires ? « 

Quelques jours seulement après la mort de l’Afro-Américain, George Floyd, survenue le lundi, les États-Unis s’embrasent de nouveau, protestant contre les violences policières à caractère raciste. Une rage qui n’est pourtant pas partagée par la star kényane des réseaux sociaux, Huddah Monroe.

Lundi 25 mai au soir, George Floyd est décédé, étouffé sous le genou d’un policier blanc. La police le soupçonnait d’avoir voulu écouler un faux billet de 20 dollars. Avant lui, la liste des décès de ce genre est longue. Les États-Unis se sont, à nouveau, embrasés dans des manifestations, incendies, et actes de vandalismes.

Si tous les Noirs se sont déchaînés pour réclamer justice pour George Floyd, ce n’est pas le cas de Huddah Monroe. La star kényane des réseaux sociaux se dit indifférente à la colère et appels à ce que justice soit faite pour ce crime honteux. Huddah Monroe a déclaré qu’elle était attristée par le racisme et le meurtre d’hommes noirs, mais elle ne protestera « jamais » pour les hommes noirs parce qu’ils sont racistes envers les femmes noires et qu’ils traitent les femmes blanches mieux que les femmes noires.

Elle a écrit : « Un endroit où un homme noir ne peut pas prospérer sans avoir l’air suspect n’est pas un endroit où je peux vivre. L’Amérique est un pays qui m’est hostile, j’y suis allée de nombreuses fois, mais je ne me suis jamais sentie en sécurité. Cet endroit est effrayant, ils vous vendent un rêve. » Et d’ajouter « La brutalité policière est mauvaise, mais combien d’hommes noirs ont du respect à leurs propres femmes noires ? Je pourrais être négligente. Je n’irais jamais protester en leur nom. Chacun pour soi ».

« Les hommes noirs font blanchir la peau aux femmes noires parce qu’ils adorent les femmes à la peau plus claire et les traitent mieux. Imaginez ça ! Raciste contre votre propre race ! Égoïsme de premier ordre. Merde ! « , a déclaré la star kényane. « Beaucoup d’hommes noirs qui réussissent sont super racistes envers leurs propres femmes noires. Ça ne m’est jamais arrivé, mais je les entends parler et je les mets sous contrôle. Alors, abordons cette question du racisme à tous les niveaux. »

« Les hommes noirs sont aussi racistes envers leurs propres femmes noires. Certains salauds pensent que sortir avec une femme blanche lui donne du pouvoir et lui donne l’air de réussir. Pourquoi ne vous manqueraient-ils pas de respect et ne vous tueraient-ils pas ? »

Depuis la mort de l’homme noir âgé de 46 ans, manifestations et émeutes se multiplient à travers tout le pays. Sur les réseaux sociaux, les internautes, des États-Unis et d’ailleurs, réclament « justice pour George », George Floyd, nouveau symbole de la violence policière contre les Noirs-Américains.