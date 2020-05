Kylie Jenner dévoile son énorme poitrine et fait craquer Instagram (photo)

En plein confinement, la jeune du clan Kardashian, Kylie Jenner, n’hésite pas à faire découvrir ses courbes depuis son immense villa californienne au bord de sa piscine. Profitant du chaud soleil, elle offre une vue ultra-plongeante sur son décolleté en story Instagram et fait craquer ses fans.

La plus jeune milliardaire du monde et la petite dernière du clan Kardashian, n’a pas fini de faire parler d’elle. Le soleil tapant bien plus fort en Californie qu’en France, elle décide de se bronzer dans sa grande villa au bord de la piscine, ce lundi 11 mai 2020, puisqu’en confinement. Ainsi l’ex-de Tyga, âgée de 22 ans, revêtue d’un haut de maillot noir très échancré, dévoilant une bonne partie de sa poitrine en premier plan, embrase la toile et fait craquer ses admirateurs, informe le site VOICI.

La même source indique que le 28 avril dernier, elle posait en bikini dans sa piscine, enchaînant les poses lascives pour dévoiler les moindres contours de sa silhouette généreuse et que ces clichés avaient été largement applaudis par ses plus grands fans dans les commentaires. Ainsi, si cette dernière photo est bien plus détaillée, il n’y a point de doute que cela leur a fait au moins autant d’effet.