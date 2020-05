Kremlin: les États-Unis tentent de déstabiliser la Russie

Les États-Unis tentent de déstabiliser la situation en Russie en diffusant des informations erronées sur la situation pandémique de COVID-19 en Russie et la baisse du soutien public de Poutine, a déclaré le président de la Douma (Chambre basse du Parlement de Russie), Vyacheslav Volodin.

« Le but de toutes ces attaques prévues est évident, détruire la Russie. Nous devons empêcher que cela se produise », a-t-il dit. Volodin a noté que le but des attaques américaines est de discréditer le président russe, les principales institutions du pouvoir et les politiciens-clés, afin de saper leur crédibilité et de les affaiblir. Il a déclaré que Washington va à l’extrême en ce qui concerne la Russie et la Chine, ce qui n’était pas le cas auparavant, car ces pays dépassent les États-Unis. Mais il faut reconnaître que les Etats-Unis restent le principal centre financier, a-t-il dit. Selon Volodin, Washington viole ses obligations en matière de commerce international, annule les accords dans le domaine de la sécurité mondiale et désavantage les partenaires européens, « ne pensant qu’à eux-mêmes ».

À la mi-mai, Bloomberg a publié un article comparant les décès de coronavirus en Russie avec ceux d’autres pays. L’article indique que la Russie est le seul pays parmi les dix pays ayant le niveau le plus élevé de cas de COVID-19, où le taux de mortalité est inférieur à 1%. L’article était initialement intitulé: « Les experts veulent savoir pourquoi le coronavirus n’a pas tué plus de Russes », puis, après les critiques des autorités russes, il a été remplacé. Selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, l’agence a réalisé que « le titre est effrayant ».

Par la suite, Bloomberg a publié un article dans lequel, citant les données du Centre russe de recherche sur l’opinion publique, VTsIOM, il a affirmé que la cote du président russe Vladimir Poutine était tombée à 27% en raison de la crise croissante causée par la pandémie de coronavirus. L’ambassade de Russie aux États-Unis a exigé que la rédaction de l’agence s’excuse pour l’article et a qualifié les données qui y sont présentées de «fausses».