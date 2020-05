Koh-Lanta: le candidat Alban Pellegrin complètement défiguré (photo)

Alban Pellegrin, candidat emblématique de Koh-Lanta, vu dans l’édition Johor en 2015 et dans la All stars diffusée en 2018, a révélé avoir subi une greffe de cheveux.

Un ancien candidat de Koh-Lanta s’est affiché défiguré, après une greffe de cheveux. Aperçu dans Koh-Lanta Johor en 2015 et dans une édition All stars, diffusée en 2018, l’aventurier, désormais âgé de 33 ans, s’était fait remarquer par son côté leader et son aisance sur les épreuves sportives. Ce samedi 16 mai 2020, il a publié, sur son compte Instagram, une photo sur laquelle il apparaît défiguré, après avoir subi une greffe de cheveux. « On dirait que je reviens du tournage de la saison 2 pour GQ France, mais c’est juste ma tête après ma greffe de cheveux », a-t-il écrit en légende du cliché.

Dans sa publication, relayée par Gala, Alban Pellegrin a rassuré ses fans: « Zéro douleur, juste l’œdème qui descend ». Pour rappel, cela faisait déjà plusieurs jours que l’ancien aventurier parlait de cette greffe de cheveux, permettant au passage à ses abonnés de suivre les différentes étapes qui ont précédé l’intervention.