Kevin-Prince Boateng : son épouse revient sur son déballage sur leur vie sexuelle

Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Mellissa Satta, l’épouse de Kevin-Prince Boateng, a regretté avoir exposé dans les médias, leur vie sexuelle. En 2012, l’animatrice italienne avait confié que le footballeur ghanéen se blessait régulièrement parce qu’il avait « des relations sexuelles sept à dix fois par semaine ».

En 2012, Mélissa Satta brûlait la toile avec sa déclaration choc sur Kevin-Prince Boateng. L’épouse du footballeur ghanéen avait confié à un média italien que la raison pour laquelle son époux était régulièrement blessé et écarté des pelouses, c’est son addiction son s&xe. Dans son développement, la présentatrice a révélé qu’elle et son mari avaient des relations sexuelles plusieurs fois par semaine. « La raison pour laquelle Kevin est blessé si souvent est parce que nous avons des relations sexuelles sept à dix fois par semaine. Je déteste les préliminaires, je veux aller droit au but. Je préfère être au top pour pouvoir garder le contrôle« , avait-elle déclaré.

Huit ans plus tard, Melissa est revenu sur ses propos à polémique et qui avait fait grand bruit à l’époque. Dans une interview accordée à la Gazzetta Dello Sport, l’Italienne a admis qu’elle était surprise par le « tourbillon » dans lequel elle s’était retrouvée après ses choquantes révélations. « Vous ne pouvez pas croire dans quel tourbillon je me suis retrouvé. Vous devez faire très attention à ce que vous dites dans le football, surtout en ce qui concerne le sexe. Ce n’est pas parce que nous avons des relations sexuelles si souvent que je suis nymphomane », a-t-elle expliqué, en présentant ses excuses à ses fans.

Melissa et Kevin-Prince sont en couple depuis 2011. Ensemble, ils ont un fils, Maddox Prince, âgé de six ans.