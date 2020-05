Katy Perry, en tenue d’Eve, dévoile son joli baby bump (vidéo)

La star américaine de la musique pop et rock, Katy Perry, avait annoncé, au début de l’année 2020, qu’elle et Orlando Bloom allaient devenir parents. Et comme la naissance de leur premier rejeton, n’étant pas prévue pour cet été, la chanteuse en a profité pour sortir un nouveau clip. Elle s’est donc dévoilée en tenue d’Eve, révélant un sublime baby bump.

Katy Perry, la star américaine de la musique pop et rock, vient de sortir son dernier clip de Daisies. Et dans ce clip, la chanteuse a été filmée dans la nature avec un grain, donnant l’effet de passer une VHS. Et comme elle a l’habitude de le faire, Katy Perry a gardé une surprise dans son sac.

En effet, au beau milieu du clip, elle se dévoile dans un simple appareil ; de quoi bien observer son joli baby bump. Il faut noter que cette apparition ne doit être un hasard pour personne, et pour cause, elle l’avait déjà notifié, il y a quelques temps, que ce son a une résonance particulière pour elle. « J’ai écrit cette chanson, il y a quelques mois, comme un appel à rester fidèle au cap que vous vous êtes fixés, indépendamment de ce que les autres peuvent penser. Récemment, cela a pris un nouveau sens pour moi, à la lumière de ce que le monde entier vit », affirmait Katy Perry.