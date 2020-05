Kate Middleton, rayonnante dans une merveilleuse robe (photo)

La duchesse de Cambridge, Kate Middleton, a lancé, ce jeudi 7 mai 2020, un nouveau projet de concours de photos. Et pour la circonstance, elle a misé sur une magnifique robe à fleurs jaune, en soie, de la Maison «Raye». Une tenue super belle et adaptée pour l’été, mais qui reste pour le moment introuvable dans les boutiques.

Kate Middleton, l’épouse du prince William, vient encore de frapper. Qu’on soit en temps de confinement ou pas, la maman de Georges, Charlotte et du petit Louis, continue de s’imposer comme une icône de la mode. Elle l’a une nouvelle fois prouvé, ce jeudi 7 mai 2020, lors de son apparition en visioconférence sur le plateau de l’émission « This Morning » de la chaîne BBC, pour le lancement d’un concours de photographies, afin d’incarner cette période si particulière de pandémie.

En effet, elle s’était fringuée d’une merveilleuse et incroyable robe à fleurs en soie de la Maison anglaise « Raye », qui n’est pas pour l’instant disponible sur le site de la Maison. Avec ce nouveau choix sur cette robe jaune en soie, Kate vient une fois encore de prouver, combien de fois les stars du gotha, adorent porter la couleur jaune.

The Duchess of Cambridge has launched a photography project with @NPGLondon to capture ‘life in lockdown’, Hold Still.

Kate is inviting people from across the UK to submit a portrait which they have taken during these extraordinary times.

She’ll appear on @thismorning later 👇 pic.twitter.com/mqWSdHKv2w — Rebecca English (@RE_DailyMail) May 7, 2020

Par ailleurs, Kate qui est toujours à la pointe de la mode, s’habille, en ce temps de confinement, de tenues très branchées et qui sont aussi des tendances mode de ce printemps-été 2020. Et comme à l’accoutumée, la duchesse de Cambridge, sourire aux lèvres, affiche un teint rayonnant et une bonne mine. Elle est également passée à un changement de coiffure. L’épouse du Prince William a opté pour des cheveux lâchés au naturel, dans un brushing à la fois naturel et chic, une coiffure tendance été 2020.