Kate Middleton joue au bingo dans une robe estivale colorée (photo)

L’épouse du prince William, Kate Middleton a recyclé une robe portée en juillet 2019 pour une partie de bingo en pleine vidéoconférence avec le prince William, le jeudi 21 mai 2020. Selon Closer, c’est une tenue signée de la créatrice de mode LK Bennett. Cette partie virtuelle de Bingo a été disputée entre William, Kate, et des résidents du Shire Hall Care Home de Cardiff, maisons de santé située au Pays de Galles.

Pour l’occasion, Kate portait une robe mi-longue rouge à motifs blancs en soie, intitulée Madison, assortie à une paire de boucles d’oreilles en forme de feuilles dorées, les cheveux noués. La même source indique que cette tenue est vendue au prix de 360 euros.

Déjà en juillet 2019, , Kate Middleton portait cette même robe lors d’un match de polo de bienfaisance King Power Royal Charity Polo Day à Wokinghan, dans le comté de Berkshire. A l’époque , elle l’avait assortie de son dressing deux mois plus tard, en septembre, sur un cliché publié par Kensington Palace alors qu’elle était juge de la compétition Blue Peter Royal Garden, diffusé sur CBBC. Ladite compétition mettait en scène de jeunes talents qui proposent des créations axées sur la nature.

In the most recent videocall it looks like the Duchess wore her 'Madison' silk dress by LK Bennett. It was first noted at last July's polo match and then seen again in a photo released by Kensington Palace in September. pic.twitter.com/ipTHRkG79U

— WhatKateWore.com (@WhatKateWore) May 21, 2020