Juventus : Paulo Dybala guéri du coronavirus

Atteint du coronavirus depuis mi-mars dernier, l’attaquant argentin, Paulo Dybala, est guéri de la maladie, a annoncé la Juventus ce mercredi sur son site officiel.

Bonne nouvelle pour le clan Dybala et les fans de la Juventus. L’attaquant argentin, Paulo Dybala, testé positif au coronavirus, est rétabli de la maladie. Dépisté le 21 mars dernier, le Bianconero avait effectué de nouveaux tests, qui s’étaient avérés cette fois négatifs et il n’était donc plus obligé de rester en quarantaine à son domicile, a expliqué la Juventus ce matin sur son site officiel et ses canaux sociaux.

Sur ses comptes sociaux, l’Argentin a aussi annoncé la bonne nouvelle à ses fans : « Ma photo veut tout dire, je suis enfin guéri de Covid-19« .

Outre Dybala, deux autres joueurs de la Juve, Blaise Matuidi et Daniele Rugani, également atteints, étaient aussi guéris de la maladie. Mais contrairement à l’Argentin, les deux joueurs s’étaient rétablis le 15 avril dernier.