Juventus : Fabio Capello démolit Cristiano Ronaldo

Dans une interview accordée à Gazetta dello Sport, l’ancien sélectionneur d’Angleterre Fabio Capello a révélé la cause de la baisse de forme de Cristiano Ronaldo. Depuis son arrivée à la Juventus, la super star portugaise marque moins régulièrement qu’au Real Madrid.

Débarqué en Italie du côté de la Juventus l’été dernier pour aider l’équipe à franchir une étape dans la course à la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo peine depuis à trouver son rythme habituel. Sérial buteur lors de ses passages à Manchester United et au Real Madrid où il enchainait les 50 buts par saison comme des cacahuètes, le quintuple ballon d’or éprouve toutes les peines du monde à retrouver sa vitesse de croisière.

Sur la saison 2018-2019, le capitaine lusitanien n’a marqué que 31 buts en 45 matchs. Un bilan bien maigre pour un joueur de sa trempe. Le plus marquant de ce début de fin de carrière sans doute, aura été l’élimination, la saison dernière, de la Juventus en quart de finale de la Ligue des champions. Une première pour l’ancien attaquant de Sporting depuis 2006.

Mais pour Fabio Capello, la cause de l’inefficacité du joueur réside dans son emplacement sur le terrain. Pour l’ancien manageur d’Angleterre, Maurizio Sarri devrait faire jouer la star de la Juventus « dans la surface » plutôt que sur l’aile ou derrière l’attaquant. Ailier de formation, CR7 avait l’habitude de sprinter le long des côtes avant de repiquer dans l’axe. Mais son âge avancé (35 ans) ne lui permet plus de continuer avec ce style de jeu, fait savoir l’ancien sélectionneur. «Ronaldo en difficulté? Il est le meilleur avant-centre du monde. Personne comme lui ne sait exploiter toutes les balles possibles dans la surface de réparation. Il n’a plus le sprint et le dribble du passé. Il doit jouer dans la surface, comme disent les Anglais », a déclaré l’Italien.

Il faut remarquer que ce n’est pas la première fois que l’ancien coach de Milan fait des observations pointues sur Ronaldo. En novembre dernier, il avait déclaré que l’attaquant portugais ne sait plus dribbler. « La vérité est que Cristiano Ronaldo n’a pas dribblé un adversaire depuis trois ans », avait-il confié lors d’un entretien.