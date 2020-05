Juventus: Cristiano Ronaldo veut atteindre les 1000 buts, comme Pelé

Pour Gary Neville, ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United, le portugais veut atteindre les 1000 buts, comme Pelé.

Cristiano Ronaldo, « a un plan » pour devenir « le plus grand de tous les temps ». Selon Gary Neville qui a côtoyé CR7 au sein du vestiaire de Manchester United, l’actuel joueur de la Juventus Turin aurait dans un coin de la tête l’idée de faire mieux que Pelé.

« Sa volonté est de devenir le meilleur joueur qui ait existé dans ce monde« , a déclaré Gary Neville à ‘Sky Sports’. « Il était l’un des rares joueurs avec qui j’ai joué à annoncer publiquement que les trophées individuels étaient importants pour lui. Il voulait juste être le meilleur et ce qu’il a fait au fil des ans a été absolument exceptionnel. Ses réalisations ont été incroyables et il a travaillé dur pour cela. », a affirmé le footballeur international anglais évoluant au poste d’arrière droit reconverti entraîneur.

🗣"I think he will try to take over Pele's numbers" @GNev2 on Cristiano Ronaldo's aims in his career#SkyFootballShow pic.twitter.com/f6EwdsiG7N — Football Daily (@footballdaily) May 1, 2020

« C’est une obsession de marquer des buts et de s’appliquer chaque jour, être le plus en forme possible. Je pense qu’il a augmenté son professionnalisme chaque année et a progressé. Je crois qu’il a un plan pour continuer et récupérer le record de Pelé. Il veut être le plus grand de tous les temps et c’est son seul but. » a déclaré celui qui a côtoyé Cristiano Ronaldo à Manchester United.